Обжалован приговор экс-замначальника уголовного розыска за убийство под Рязанью

В картотеке Сараевского районного суда появилась информация о том, что на приговор по делу об убийстве 48-летнего Сергея Пинтелина поданы три апелляционные жалобы — от прокурора, адвоката и представителя потерпевшей стороны.
Жалобы приняты к рассмотрению, сторонам дано время до 28 мая 2026 года для подготовки возражений. Напомним, Трагедия произошла в феврале 2024 года во время незаконной охоты. 48-летнего Пинтелина застрелил заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков. Тело жертвы закопали на глубину около трех метров на свалке в Сараевском районе с помощью экскаватора. Долгое время Пинтелин числился пропавшим без вести.
16 апреля 2026 года суд вынес приговор Цыплакову. Он получил 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно его лишили права занимать государственные должности в правоохранительных органах на три года и специального звания «полковник полиции». Его 43-летний подельник осужден на 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Решение суда не устроило мать погибшего, она публично заявила о несогласии с приговором.
Подробнее о расследовании дела можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.