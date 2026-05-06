Обжалован приговор экс-замначальника уголовного розыска за убийство под Рязанью

В картотеке Сараевского районного суда зарегистрированы три апелляционные жалобы на приговор по делу об убийстве 48-летнего Сергея Пинтелина — от прокурора, адвоката и представителя потерпевшей стороны. Жалобы приняты к рассмотрению, сторонам дано время до 28 мая для подготовки возражений. Трагедия произошла в феврале 2024 года во время незаконной охоты, когда заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков застрелил Пинтелина и закопал его тело на свалке. Долгое время Пинтелин считался пропавшим без вести. 16 апреля 2026 года Цыплаков был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Его подельник получил условный срок на 3,5 года. Мать погибшего выразила несогласие с приговором.

В картотеке Сараевского районного суда появилась информация о том, что на приговор по делу об убийстве 48-летнего Сергея Пинтелина поданы три апелляционные жалобы — от прокурора, адвоката и представителя потерпевшей стороны.

Жалобы приняты к рассмотрению, сторонам дано время до 28 мая 2026 года для подготовки возражений. Напомним, Трагедия произошла в феврале 2024 года во время незаконной охоты. 48-летнего Пинтелина застрелил заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков. Тело жертвы закопали на глубину около трех метров на свалке в Сараевском районе с помощью экскаватора. Долгое время Пинтелин числился пропавшим без вести.

16 апреля 2026 года суд вынес приговор Цыплакову. Он получил 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно его лишили права занимать государственные должности в правоохранительных органах на три года и специального звания «полковник полиции». Его 43-летний подельник осужден на 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Решение суда не устроило мать погибшего, она публично заявила о несогласии с приговором.

Подробнее о расследовании дела можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.