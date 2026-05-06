На трассе в Рязанской области «Пежо» вылетел в кювет
ДТП произошло 5 мая, примерно в 12:00, на 570-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском районе. По предварительной информации ГАИ, 59-летняя жительница Москвы, управляя автомобилем «Пежо», не справилась с управлением и съехала в кювет. Она с полученными травмами доставлена в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
