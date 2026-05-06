Минпромторг поддержал введение НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы

Минпромторг России поддержал введение НДС на товары, заказанные из-за рубежа через интернет. Об этом ТАСС сообщили в министерстве. Согласно прорабатываемым изменениям, налог планируется вводить с 1 января 2027 года поэтапно. В 2027 году ставка может составить 7%, в 2028 году — 14%, а к 2029 году вырасти до 22%.

В Минпромторге уточнили, что мера обсуждается совместно с Минфином. Предполагается, что налог будет распространяться на иностранные товары, приобретаемые онлайн.