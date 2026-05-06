Контракты на благоустройство в Скопине расторгли из-за срыва сроков

В Скопине подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва сроков благоустройства дворов. Об этом сообщили в Рязанском УФАС. Контракты на работы администрация Скопинского округа заключила в октябре 2025 года. Изначально завершить благоустройство планировалось до 15 ноября, затем срок продлили до 30 апреля 2026 года. Однако подрядчик работы так и не выполнил. В итоге администрация расторгла контракты в одностороннем порядке и обратилась в антимонопольный орган.

4 мая комиссия Рязанского УФАС признала обращения обоснованными, а сведения о предпринимателе внесла в реестр недобросовестных поставщиков.