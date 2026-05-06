Исследование: День Победы — главный праздник для 75% рязанцев

Согласно опросу, большинство экономически активного населения Рязани считает День Победы своим личным праздником. Так ответили 75% участников исследования. Топ‑5 самых значимых праздников для рязанцев: День Победы — 75%. Новый год — 70%. Международный женский день — 50%. Рождество Христово — 40%. День защитника Отечества — 37%. Также в списке оказались: Праздник Весны и Труда — 31%; День России — 22%; День народного единства — 17%. При этом 9% опрошенных признались, что ни один из официальных праздников не имеет для них личного значения.