Forbes: продажи антидепрессантов в России за три года выросли более чем вдвое

В первом квартале 2026 года продажи антидепрессантов продолжили расти (+34% в деньгах год к году). Лидеры рынка — «Ципралекс», «Триттико», «Велаксин» (среди антидепрессантов) и «Афобазол» (среди анксиолитиков). Эксперты связывают рост со снятием стигмы с психиатрии, улучшением диагностики, последствиями пандемии COVID-19 и повышением готовности врачей назначать такие препараты.