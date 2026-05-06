ФАС: цены на социальные товары снизились, помидоры подешевели на треть

Заключение ценовых соглашений в регионах привело к снижению стоимости ряда продуктов. Наибольшее падение зафиксировано на помидоры (-34,7%), творог (-28,5%), картофель (-20,7%), репчатый лук (-19,2%) и сметану (-19,1%).

