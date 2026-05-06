Эксперт заявил, что в жару шашлык вне холодильника опасен уже через час

Эксперт Роскачества Елена Спеценко предупредила, что при температуре выше +25 градусов свежее мясо вне холодильника можно держать не более часа. Готовый шашлык при комнатной температуре оставляют максимум на два часа, а в жару — всего на час. Если мясо изменило цвет, стало склизким или плохо пахнет, его нельзя есть даже после термообработки.

