Экс-замначальника УГРО Цыплаков верил, что не он убил охотника под Рязанью

Бывший заместитель начальника уголовного розыска по Рязанской области Виталий Цыплаков верил, что не он убил 48-летнего охотника Сергея Пинтелина. Об этом написано в материале «КП-Рязань».

В материале издания написали, что все участники незаконной охоты понимали, что охотиться в это время года запрещено, но договорились стрелять в любого зверя. Организатор незаконной охоты — Сергей Петин — перед ее началом провел инструктаж. Он объяснил приятелям, как выстроиться в линию, откуда поедут загонщики, куда стрелять. Первый загон прошел впустую, но во втором появились лось с лосенком. Цыплаков, не пропустив зверей, начал стрелять в сторону загонщиков — те спрятались в снегу. В ту же сторону выстрелил и Пинтелин.

Цыплаков сделал два выстрела, перезарядился, и лоси оказались между ним и Пинтелиным. Несмотря на это, полковник снова выстрелил в сторону человека. Он ранил лосенка и убил Пинтелина. Следствие квалифицировало это как убийство с косвенным умыслом. Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области Виктор Абрамов рассказал, что Цыплаков осознавал, что стрельба в сторону человека может привести к смерти, но отнесся к возможным последствиям безразлично.

В «КП» пишут, что на месте Цыплаков признался: «Блин, ну, наверное, это я его… Че будем делать?» — и предложил: «Давайте под лед его». Петин воспротивился, тогда придумали версию про то, что Пинтелин «ушел в лес по нужде и случайно застрелился». Большинство охотников разъехались, остались трое с телом. Петин отвез их в ближайшее село, а сам поехал «светиться» — создавал алиби в магазинах и общественных местах. Тело спрятали в сарае у местного жителя, который не знал, что там прячут труп человека. Ружье погибшего распилили и утопили. Через пару дней труп вывезли на свалку, где друг Цыплакова, хозяин полигона, экскаватором вырыл яму. Тело засыпали и землю заровняли трактором.

Мать погибшего весь вечер звонила сыну, потом Петину. Тот соврал, сказав, что сейчас компания играет в бильярд и «все нормально».

Следователи быстро установили всех охотников. Первым заговорил москвич Овсянкин: он видел, как упал Пинтелин. Поочередно задержали Петина, Костина, последним — Цыплакова. Тот при обыске спросил: «Вы понимаете, какого уровня я человек?» Признался только под тяжестью улик. До последнего верил, что убил не он, а Овсянкин, и пуля окажется не из его ружья.

При этом на суде один из фигурантов вспомнил, что на другой охоте Цыплаков уже стрелял в сторону человека и попал в него дробью — тогда обошлось легким ранением.

Напомним, в Сапожковском районе Рязанской области на незаконной охоте был застрелен 48-летний Сергей Пинтелин.

Цыплаков получил 11 лет строгого режима, лишен звания полковника, выплатит 4,2 млн рублей семье погибшего. Костин — условный срок за хищение оружия. Дело об укрывательстве против Костина и Петина прекратили за истечением срока давности. За незаконную охоту всем фигурантам присудили штрафы 200-300 тысяч рублей, возмещение ущерба.

Фото: СУ СК России по Рязанской области в материале «КП-Рязань»