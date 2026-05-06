Двух иностранцев в Рязани обвинили в производстве и распространении наркотиков

Уголовное дело завели в отношении двух 45-летних граждан Таджикистана. Они обвиняются по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), организованно группой, в особо крупном размере). Дело поступило в рязоблсуд.

