Двое мужчин едва не сварились заживо из-за прорыва теплотрассы во Владивостоке

Во Владивостоке два человека пострадали в результате аварии на теплотрассе. Об этом сообщает прокуратура Приморского края. Инцидент произошел утром 4 мая на улице Калинина, в районе дома № 2. По данным ведомства, произошел прорыв сети горячего водоснабжения, после чего кипяток разлился по проезжей части.

По предварительной информации, пострадавшие получили ожоги до 80% тела. За их жизнь сейчас борются врачи.

Также сообщается, что кипяток затопил дорогу, из-за чего автомобили с трудом проезжали участок. Местные жители отмечали пар в этом месте еще за несколько дней до аварии.