Для рязанцев выпустили экстренное метеопредупреждение

В ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с. В отдельных районах прогнозируют грозу. Непогода сохранится до конца суток. Кроме того, днем 6-8 мая на территории Рязанской области местами ожидается жара. Столбики термометров поднимутся до 30-31°С.