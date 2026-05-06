Более тысячи нарушений зафиксировали на дорогах Рязанской области за сутки

Всего за сутки полицейские выявили 1653 нарушения ПДД на рязанских дорогах, в том числе 2 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Три водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Помимо этого, 6 мая в регионе проводили рейд «Встречная полоса». В ходе него зафиксировано более 10 нарушений. Рязанцам напомнили, что за выезд на полосу встречного движения, предусмотрено лишение прав или штраф в размере до 7500 рублей.

Более тысячи нарушений зафиксировали на дорогах Рязанской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего за сутки полицейские выявили 1653 нарушения ПДД на рязанских дорогах, в том числе 2 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Три водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

Помимо этого, 6 мая в регионе проводили рейд «Встречная полоса». В ходе него зафиксировано более 10 нарушений. Рязанцам напомнили, что за выезд на полосу встречного движения, предусмотрено лишение прав или штраф в размере до 7500 рублей.