Аксенов: в результате удара БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей
Аксенов также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Власти окажут всю необходимую помощь, на месте работают профильные службы. Депутат добавил, что держит ситуацию на личном контроле и просит доверять только официальной информации.
В результате удара БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Видео возгорания в результате атаки БПЛА опубликовали в соцсетях.
