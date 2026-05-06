Аксенов: в результате удара БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей

Аксенов также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Власти окажут всю необходимую помощь, на месте работают профильные службы. Депутат добавил, что держит ситуацию на личном контроле и просит доверять только официальной информации.

В результате удара БПЛА по Джанкою погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Видео возгорания в результате атаки БПЛА опубликовали в соцсетях.

Аксенов также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Власти окажут всю необходимую помощь, на месте работают профильные службы. Депутат добавил, что держит ситуацию на личном контроле и просит доверять только официальной информации.