«Аэрофлот» ужесточил правила провоза пауэрбанков

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила правила перевозки пауэрбанков на рейсах. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь внешние аккумуляторы нельзя сдавать в багаж — их разрешено провозить только в ручной клади. При этом одному пассажиру можно взять не более двух пауэрбанков.

Также запрещено заряжать их на борту и использовать для подзарядки устройств во время руления, взлета и посадки. Хранить аккумуляторы нужно в кармане кресла или под сиденьем.

В компании уточнили, что устройства с содержанием лития более 8 граммов и мощностью свыше 160 Втч к перевозке не допускаются — их можно отправлять только как опасный груз через грузовые терминалы.

Изменения связаны с обновленными международными рекомендациями в сфере авиабезопасности.