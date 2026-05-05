Жителей Рязанской области предупредили о фейковых приглашениях на парад и салют

«В соцсетях и мессенджерах распространяются ложные сведения о проведении парада, „Бессмертного полка“ и салюта. А также предлагают перейти по ссылке для регистрации. Не переходите по ссылкам! Это типичная схема мошенников: фишинг, кража данных или вирусы», — написал Бахилов. Он напомнил, что в этом году парада военной техники, «Бессмертного полка» и салюта не будет. Афишу праздничных мероприятий официально опубликуют на страницах и сайте администрации Касимова.

Жителей Касимова предупредили о фейковых приглашениях на парад и салют. Об этом 5 мая сообщил глава округа Иван Бахилов.

Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова.