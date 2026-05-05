За контентом в соцсетях начнут следить кибердружины

Отмечается, что власти готовят комплекс мер по защите детей и подростков от деструктивного контента. В рамках инициативы собираются активнее развивать кибердружины и медиапатрули с участием студентов колледжей и техникумов. Такие объединения будут мониторить соцсети, мессенджеры и форумы, выявляя опасные материалы, включая фейки, травлю, призывы к насилию и вовлечение в противоправную деятельность. Информация будет передаваться профильным ведомствам.

За контентом в соцсетях начнут следить кибердружины. Об этом пишет «Лента. ру».

Отмечается, что власти готовят комплекс мер по защите детей и подростков от деструктивного контента. В рамках инициативы собираются активнее развивать кибердружины и медиапатрули с участием студентов колледжей и техникумов.

Такие объединения будут мониторить соцсети, мессенджеры и форумы, выявляя опасные материалы, включая фейки, травлю, призывы к насилию и вовлечение в противоправную деятельность.

Информация будет передаваться профильным ведомствам.