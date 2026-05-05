В Рязанскую область завезли 4 тысячи саженцев голубики из Беларуси

В Рязанскую область поступила партия саженцев голубики сорта «Блюкроп» из Республики Беларусь. Об этом сообщили специалисты регионального Россельхознадзора. В регион ввезли 4 тысячи саженцев. Сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России.