В Рязанскую область завезли 4 тысячи саженцев голубики из Беларуси
В Рязанскую область поступила партия саженцев голубики сорта «Блюкроп» из Республики Беларусь. Об этом сообщили специалисты регионального Россельхознадзора. В регион ввезли 4 тысячи саженцев. Сорт включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России.
Партия сопровождалась сертификатом соответствия, подтверждающим сортовые и посевные качества продукции. По итогам проверки установлено, что все требования в области семеноводства соблюдены.