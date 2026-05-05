В Рязанской области в апреле родились Габриэлла, Ясения и Кузьма

️Популярными женскими именами стали Варвара (8), Мария (7), София (6), Виктория (5), Ульяна (4). Мужскими — Михаил (9), Александр (7), Артем (6), Арсений (5), Матвей (5). Редкие и «необычные» имена среди рожденных в апреле детей: Габриэлла, Павла, Раиса, Ясения, Василина, Демид, Добрыня, Кузьма.