В Рязанской области пропала 73-летняя женщина

Местонахождение женщины неизвестно с 4 мая 2026 года. Приметы: рост — 158 см, волосы — седые, глаза — карие, среднего телосложения. Одежда: темно-красная кофта, черные брюки, вязаная серая шапка. Отмечается, что Екатерина Демехина нуждается в медпомощи. Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам: 112; 51-21-71; +7 (920) 980-21-71.