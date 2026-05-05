В Рязанской области проконтролировали ввоз более 10 тысяч саженцев из Беларуси

Россельхознадзор по Рязанской области в апреле 2026 года проконтролировал ввоз саженцев из Республики Беларусь. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что на складах временного хранения проверили 8500 штук саженцев голубики, 14730 штук можжевельника, 155 штук ели и 80 штук кипарисовика. Все партии поступили с фитосанитарными сертификатами, подтверждающими их безопасность.

Также в рамках контроля осуществлен отбор проб от каждой партии саженцев для определения их фитосанитарного состояния. По результатам лабораторных исследований будет принято решение о выпуске продукции в обращение.