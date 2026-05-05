В Рязанской области началась подкормка медоносных растений

Специалисты удобряют медоносные и озимые культуры, чтобы укрепить корни, ускорить рост и увеличить количество цветков. Это повышает нектаропродуктивность, что напрямую влияет на развитие пчёл и сбор мёда. В этом году особое внимание уделяют фацелии, доннику, люцерне, клеверу и экологичным удобрениям.