В Рязанской области началась подкормка медоносных растений
В Рыбновском округе на Алешинской станции медоносных культур (филиал ФНЦ пчеловодства) началась подкормка медоносных растений. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства».Специалисты удобряют медоносные и озимые культуры, чтобы укрепить корни, ускорить рост и увеличить количество цветков. Это повышает нектаропродуктивность, что напрямую влияет на развитие пчёл и сбор мёда. В этом году особое внимание уделяют фацелии, доннику, люцерне, клеверу и экологичным удобрениям. Фото: ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства».