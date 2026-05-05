В Рязани задержали мошенника-рецидивиста, объявленного в федеральный розыск

По данным полиции, в конце прошлого года 45-летний рязанец размещал в социальных сетях объявления о продаже автомобилей, вводил в заблуждение возможных покупателей, получал предоплату и обрывал связь. Ранее рязанца судили за аналогичные мошенничества с продажей квартир. На мужчину возбудили уголовные дела по ч.2, ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ. В начале этого года рязанец перестал выполнять предписания органов следствия и его объявили в федеральный розыск. Выяснилось, что он скрывался в квартире приятеля на окраине города. Полицейские разработали специальную операцию для его задержания. Мужчину заключили под арест.

