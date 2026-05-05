В Рязани 17-летней дочери участника СВО вернули право на наследство

Прокуратура Старожиловского района помогла восстановить права 17-летней дочери погибшего участника специальной военной операции. Девушка обратилась на личный прием и рассказала, что после смерти отца возникли проблемы с наследством. Часть денежных средств, которые были на его счетах и получены за время службы, распределили между другими детьми, а ее исключили из числа наследников. Прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить права несовершеннолетней.

Выяснилось, что мать девушки отказалась от ее доли наследства, но разрешение на это в органах местного самоуправления получено не было.

В итоге нотариус аннулировал прежнее свидетельство о наследстве и оформил новое — с включением дочери погибшего военнослужащего. Также ей выплатили компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.