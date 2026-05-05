В России появилась новая мошенническая схема с сообщениями о «переносе чата»

В России начала распространяться новая мошенническая схема с сообщениями о «переносе чата» через взломанные аккаунты в групповых чатах. Об этом сообщил Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике.

По его словам, такие сообщения выглядят правдоподобно, так как приходят от реальных участников чатов, чьи аккаунты были скомпрометированы. Мошенники под различными предлогами подталкивают пользователей перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый ресурс, имитирующий интерфейс популярных мессенджеров. На этом сайте пользователей просят ввести свои логины и пароли, что позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунтам.

После получения доступа к аккаунту мошенники используют его для дальнейшего распространения подобных сообщений, а также могут прибегать к социальной инженерии и вымогательству.

Немкин подчеркнул, что в условиях текущей ситуации с мессенджером Telegram такие атаки становятся особенно актуальными.