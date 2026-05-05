В России начнут использовать ИИ для очистки маркетплейсов от фальсификата

Как отмечает издание Ура. ру, это поможет снизить количество фальсификата, которое продолжает расти. На встрече с руководителем Росаккредитации Дмитрием Вольвачем Мишустин отметил, что важно проводить лабораторные испытания и сертификацию продукции, чтобы защитить добросовестных поставщиков. Цифровые сервисы и искусственный интеллект помогут сделать эти процессы более эффективными. С 1 октября на маркетплейсах станет обязательным указывать ссылку на сертификат или декларацию соответствия товара. Нейронные сети будут обучены проверять, соответствует ли товар заявленным характеристикам.

Экономист Никита Масленников пояснил, что применение технологий ИИ ускорит борьбу с некачественной продукцией. Также с 1 июня начнет работать новая система, которая обяжет импортеров получать специальный код на каждую партию товаров перед ввозом в Россию. Уточняется, что это сделает финансовые потоки более прозрачными и повысит экономическую устойчивость страны.