В Окском заповеднике рассказали, чем питаются медведи весной
Как рассказала старший научный сотрудник Н. Л. Панкова, весной медведь кормится примерно как кабан, но есть важное отличие. Кабан роет землю рылом, а медведь — лапами, оставляя по краям пороев глубокие следы от когтей. Так что внимательный наблюдатель всегда отличит, кто тут похозяйничал.
Весной в рацион медведей входят черви, личинки жуков и первая зеленая трава. Об этом сообщили в пресс-службе Окского заповедника.
Фото: Окский государственный природный заповедник.