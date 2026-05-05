В мэрии рассказали о высадке цветов в Рязани

5 мая специалисты начали высаживать цветы на площади Победы, Первомайском проспекте, Московском шоссе и в Кремлевском сквере. У памятника Победы формируется клумба в форме звезды, которая будет напоминать Георгиевскую ленту. Петуниями, хризантемами, львиным зевом, летними георгинами украсят скверы Керамзавода, В. Ф. Маргелова, В. Ф. Уткина, Н. Н. Чумаковой, 60-летия Победы, Молодежный, Русско-армянской дружбы, Белых журавлей, а также ЦПКиО, парки Советско-Польского братства по оружию, Железнодорожников, площади и улицы, где это необходимо.

Всего в этом году высадят 1,2 млн цветов на более 30 городских локациях.