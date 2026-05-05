В мэрии рассказали о благоустройстве мемориальных комплексов в Рязани

В Рязани приводят в порядок мемориальные комплексы в преддверии 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Отмечается, что сотрудники «Ритуала» и подрядные организации занимаются опиловкой и побелкой деревьев и кустарников, наводят чистоту на дорожках и газонах, моют гранитные поверхности памятников. Также особо внимание уделяют благоустройству Скорбященского мемориального комплекса и Ленинградскому кладбищу, где проводят работы по покраске бордюров и парапетов, а также приведению в порядок памятных плит.

