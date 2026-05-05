В Чебоксарах во время ударов БПЛА пострадали 45-летний мужчина и пенсионерка

В Чебоксарах беспилотники ВСУ ударили по многоэтажному дому. Об этом сообщили в соцсетях. Во время обстрела пострадал 45-летний мужчина и 60-летняя пенсионерка. Отмечается, что служители находящейся неподалеку мечети выбежали помогать раненым, их унесли на носилках и госпитализировали. Пенсионерка долго не могла спуститься с седьмого этажа. Весь микрорайон, улица Гладкова, эвакуируют. Уточняется, что в данный момент служба МЧС тушит пожар. Движение общественного транспорта в Чебоксарах остановлено для безопасности жителей, сообщили власти города. Также перекрыты несколько улиц.