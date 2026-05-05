Трамп: Украина продолжает терять территории
Президент США также заявил, что Зеленский является «хитрым человеком». Трамп отметил, что Киев продолжает вести боевые действия благодаря поставкам американского оружия через страны НАТО.
Украина продолжает терять территории. Об этом заявил Трамп в интервью Salem News Channel, его цитирует РИА Новости.
Президент США также заявил, что Зеленский является «хитрым человеком». Трамп отметил, что Киев продолжает вести боевые действия благодаря поставкам американского оружия через страны НАТО.