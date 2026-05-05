Совет безопасности РФ: иностранцев в России стало меньше на 700 000

Въехало на 15% меньше, в основном из СНГ. Выдача РВП и ВНЖ упала более чем на четверть. При этом выросло число разрешений на работу (+37%), а преступность среди иностранцев снизилась почти на 39%. Также с декабря 2024 года активно собирают биометрию и геном — выявлено более 56 000 нарушителей.

За год число иностранных граждан в РФ сократилось с 6,8 млн до 6,1 млн (-700 000.). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные советом безопасности РФ, передает «КоммерсантЪ».

Въехало на 15% меньше, в основном из СНГ. Выдача РВП и ВНЖ упала более чем на четверть. При этом выросло число разрешений на работу (+37%), а преступность среди иностранцев снизилась почти на 39%. Также с декабря 2024 года активно собирают биометрию и геном — выявлено более 56 000 нарушителей.

Фото: совбез РФ.