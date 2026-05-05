Сервисы доставки «Яндекса» временно приостановили работу

Пользователи сервисов «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда» и «Деливери» столкнулись с временными трудностями в оформлении заказов. Пользователи, уже оформившие заказы, могут ожидать их доставки, хотя с возможным опозданием. В случае, если заказ не был получен или возникли вопросы о его статусе, компания рекомендует обращаться в службу поддержки, где операторы помогут решить проблемы и оформят возврат средств при необходимости. Если заказ не был оплачен, пользователи также столкнутся с техническими проблемами в приложении. В этом случае будет размещен баннер с уведомлением. Пресс-служба отметила, что сервисы вернутся к нормальной работе сразу после восстановления стабильной мобильной связи.

Пользователи сервисов «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда» и «Деливери» столкнулись с временными трудностями в оформлении заказов. Как сообщили в пресс-службе компании, рестораны были скрыты на витрине, чтобы предотвратить создание новых заказов во время майских мероприятий из-за перебоев в работе связи, передает РИА Новости.

Тем не менее, пользователи, уже оформившие заказы, могут ожидать их доставки, хотя с возможным опозданием. В случае, если заказ не был получен или возникли вопросы о его статусе, компания рекомендует обращаться в службу поддержки, где операторы помогут решить проблемы и оформят возврат средств при необходимости.

Если заказ не был оплачен, пользователи также столкнутся с техническими проблемами в приложении. В этом случае будет размещен баннер с уведомлением. Пресс-служба отметила, что сервисы вернутся к нормальной работе сразу после восстановления стабильной мобильной связи.