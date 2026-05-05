С помощью системы «Безопасный город» в Рязанской области раскрыли 63 правонарушения

Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков. Он отметил, что на сегодняшний день в регионе установлено почти 3,5 тысячи камер, они работают почти во всех округах. «В Рязани за последнее время серьезно расширили покрытие. Камеры установлены в местах скопления людей, на перекрестках, в парках и во дворах, торговых центрах», — подчеркнул Малков. Губернатор рассказал, что в 2025 году с помощью камер раскрыто 148 преступлений, в первом квартале 2026 года — уже 63. «Продолжаем развивать систему. Камеры установили в Шумаши, это помогает оперативно отслеживать половодье. Тестируем видеоаналитику в сфере ЖКХ, отрабатываем сценарии выявления опасных ситуаций: драки, ДТП, появление оружия, возгорания», - заключил он.

