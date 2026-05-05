Рязанский суд удовлетворил иск минприроды о взыскании с лесничего 47 млн рублей

Сапожковский районный суд вынес приговор участковому лесничему К., признанному виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что К., используя свое служебное положение, совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 260 УК РФ. Он незаконно срубил сырорастущие деревья в объеме, значительно превышающем установленные нормы, и сбыл заготовленную древесину сторонним лицам, получив за это денежные вознаграждения.

Суд назначил К. наказание в виде 4 лет лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ему назначены дополнительные наказания: штраф в размере 350 тысяч рублей и запрет на деятельность в учреждениях лесного хозяйства на срок 2 года и 8 месяцев.

Также суд удовлетворил гражданский иск Министерства природопользования Рязанской области о взыскании материального ущерба в размере 47 миллионов 459 тысячи 385 рублей.