Рязанский бизнес-омбудсмен рассказал об обновлении ГОСТ торговли

В России утвердили обновленный ГОСТ, который вводит единые правила классификации объектов розничной торговли — от гипермаркетов до киосков и пунктов выдачи заказов. Стандарт вступит в силу с 1 июня 2027 года. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин отметил, что для бизнеса ключевым станет повышение правовой определенности.

«Чем точнее определен формат торговли, тем понятнее требования, правила работы и подходы к регулированию», — подчеркнул он.

Документ систематизирует торговые форматы по нескольким критериям: площади, ассортименту, формату обслуживания и особенностям процессов. Это позволит точнее разграничить виды объектов и упростить регулирование отрасли.

В стандарте отдельно прописаны характеристики крупных форматов — гипермаркетов, супермаркетов и магазинов-складов, а также малых — минимаркетов, павильонов, киосков и мобильных точек.

Одним из важных нововведений стало включение в классификацию объектов логистики и цифровой торговли: распределительных центров, пунктов выдачи заказов и постаматов. По словам Пронина, такие форматы давно используются, но ранее не были четко закреплены.