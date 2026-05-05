Рязанская область попала в число регионов, где не хватает важных онкопрепаратов

Рязанская область попала в число регионов, в аптеках которых не хватает важного лекарства — этопозида, который используется для лечения рака. Как отмечают «Известиях», всего таких субъектов — 80.

Также в 57 регионах нет метотрексата — еще одного противоопухолевого препарата. Пациенты и врачи сообщают о нехватке этих лекарств, особенно для детей с онкологическими заболеваниями.

По данным агрегаторов аптек и фармакологического агрегатора системы «Честный знак», этопозид можно найти только в девяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской областях, Краснодарском крае, Татарстане и Башкирии.

Издание подчеркивает, что поставки этого препарата снижаются: в первом квартале 2026 года было получено на 58% меньше упаковок, чем в прошлом году.

Метотрексат доступен в 32 регионах, но с таблетками ситуация тоже сложная: их объемы поставок падают. В этом году продажи инъекционного метотрексата увеличились, но таблеток по-прежнему не хватает.

С начала 2026 года заключены контракты на поставку 1,39 миллиона упаковок метотрексата и 170,6 тысячи упаковок этопозида, но фактически поставлено гораздо меньше.