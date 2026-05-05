Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
25°
Срд, 06
24°
Чтв, 07
25°
ЦБ USD 75.44 0.64 05/05
ЦБ EUR 88.27 -0.37 05/05
Нал. USD 77.71 / 76.70 05/05 14:20
Нал. EUR 91.41 / 92.20 05/05 14:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
917
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
941
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 267
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
3 961
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанская область получит 19,5 млн на системы мониторинга глюкозы для беременных с диабетом
В 2026 году Рязанская область получит 19,5 млн рублей на системы мониторинга глюкозы для беременных женщин с сахарным диабетом. Об этом проинформировал председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Парламентарий сообщил, что Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о выделении региону дополнительно 7 млн 285,1 тысяч рублей на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы.

В 2026 году Рязанская область получит 19,5 млн рублей на системы мониторинга глюкозы для беременных женщин с сахарным диабетом. Об этом проинформировал председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Парламентарий сообщил, что Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о выделении региону дополнительно 7 млн 285,1 тысяч рублей на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. В общей сложности на эти цели в текущем году Рязанская область получит 19 млн 550,9 тысяч рублей. Средства поступят в виде субсидий.

Дополнительное финансирование предусмотрено для формирования переходящего запаса для своевременного и бесперебойного обеспечения 56 беременных женщин с сахарным диабетом и 32 беременных женщин с гестационным сахарным диабетом тест-системами, в том числе российского производства, на первое полугодие 2027 года.

«Работа по обеспечению системами мониторинга женщин, ожидающих ребенка, ведется в рамках федерального проекта „Борьба с сахарным диабетом“ национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“, который реализуется по поручению нашего Президента В. В. Путина. Мы, депутаты от „Единой России“, сообщество пациентов предложили расширить программы бесплатного обеспечения этими устройствами. Именно это и сделано, причем профинансировано уже первое полугодие следующего года», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков отметил, что в регионе уделяется самое серьезное внимание борьбе с сахарным диабетом.

«Цель профильного нацпроекта — улучшить диагностику, лечение и профилактику заболевания. Сахарный диабет вносит очень серьезные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу. Это важно для здоровья будущих мам и их малышей», — подчеркнул Павел Малков.