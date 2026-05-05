Рязанская область получит 19,5 млн на системы мониторинга глюкозы для беременных с диабетом

В 2026 году Рязанская область получит 19,5 млн рублей на системы мониторинга глюкозы для беременных женщин с сахарным диабетом. Об этом проинформировал председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Парламентарий сообщил, что Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о выделении региону дополнительно 7 млн 285,1 тысяч рублей на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы.

Парламентарий сообщил, что Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о выделении региону дополнительно 7 млн 285,1 тысяч рублей на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. В общей сложности на эти цели в текущем году Рязанская область получит 19 млн 550,9 тысяч рублей. Средства поступят в виде субсидий.

Дополнительное финансирование предусмотрено для формирования переходящего запаса для своевременного и бесперебойного обеспечения 56 беременных женщин с сахарным диабетом и 32 беременных женщин с гестационным сахарным диабетом тест-системами, в том числе российского производства, на первое полугодие 2027 года.

«Работа по обеспечению системами мониторинга женщин, ожидающих ребенка, ведется в рамках федерального проекта „Борьба с сахарным диабетом“ национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“, который реализуется по поручению нашего Президента В. В. Путина. Мы, депутаты от „Единой России“, сообщество пациентов предложили расширить программы бесплатного обеспечения этими устройствами. Именно это и сделано, причем профинансировано уже первое полугодие следующего года», — сказал Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков отметил, что в регионе уделяется самое серьезное внимание борьбе с сахарным диабетом.

«Цель профильного нацпроекта — улучшить диагностику, лечение и профилактику заболевания. Сахарный диабет вносит очень серьезные изменения в образ жизни, особенно при беременности. Необходимо, чтобы женщина могла отслеживать уровень глюкозы в крови круглосуточно и при появлении отклонений сразу же обращалась к врачу. Это важно для здоровья будущих мам и их малышей», — подчеркнул Павел Малков.