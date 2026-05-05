Рязанца осудили за изготовление оружия

По данным следствия, в марте 2025 года 26-летний мужчина в своем гараже при помощи углошлифовальной машины незаконно изготовил охотничий нож, который из незаконного оборота изъяли сотрудники правоохранительных органов. Рязанцу назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, нож постановлено уничтожить.