Рязанца осудили за изготовление оружия
По данным следствия, в марте 2025 года 26-летний мужчина в своем гараже при помощи углошлифовальной машины незаконно изготовил охотничий нож, который из незаконного оборота изъяли сотрудники правоохранительных органов. Рязанцу назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, нож постановлено уничтожить.
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
