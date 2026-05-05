Рязань встала в 8-балльные пробки

Вечером во вторник, 5 мая, заторы образовались на улицах Высоковольтная, Вокзальная, Каширина, Военных автомобилистов, Островского, Гагарина, Дзержинского, Семинарская, Соборная, Свободы, Грибоедова, Есенина, Новая, Зубковой, Полевая, Спортивная, Горького, а также на Первомайском проспекте и Окском проезде. Помимо этого, в пробку встало Михайловское, Касимовское, Куйбышевское шоссе, Северная окружная дорога. По данным сервиса, в городе зафиксированы три ДТП: на Окружной дороге, на улице Дзержинского и Вокзальная.

Рязань встала в 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс Карты».

Вечером во вторник, 5 мая, заторы образовались на улицах Высоковольтная, Вокзальная, Каширина, Военных автомобилистов, Островского, Гагарина, Дзержинского, Семинарская, Соборная, Свободы, Грибоедова, Есенина, Новая, Зубковой, Полевая, Спортивная, Горького, а также на Первомайском проспекте и Окском проезде.

Помимо этого, в пробку встало Михайловское, Касимовское, Куйбышевское шоссе, Северная окружная дорога.

По данным сервиса, в городе зафиксированы три ДТП: на Окружной дороге, на улице Дзержинского и Вокзальная.