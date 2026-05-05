Российские учителя поддержали идею с пересдачей ЕГЭ по всем предметам

В России возникла необходимость предоставить выпускникам возможность пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам. Об этом заявил Всеволод Луховицкий, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», передает НСН. Он подчеркнул, что в период экзаменов как дети, так и их родители испытывают значительный стресс, и дополнительный шанс пересдать экзамен может существенно облегчить ситуацию. Луховицкий прокомментировал инициативу члена Общественной палаты России Владислава Гриба, который предложил разрешить школьникам пересдавать все предметы во время ЕГЭ. В настоящее время такая возможность существует только для одного предмета.

«Любые шаги в направлении снятия стресса с учеников — это благо. Дети и родители в период поступления в ВУЗы находятся в ситуации предельного стресса. Будет правильным дать им больше возможностей. Я не вижу проблем для учителей — выйти еще на день на пересдачу», — отметил эксперт.

Он также добавил, что сроки сдачи ЕГЭ ограничены, и не стоит опасаться, что учащиеся будут пересдавать экзамены многократно. Однако Луховицкий напомнил, что организация дополнительных испытаний потребует финансирования, и этот вопрос остается в компетенции государства.