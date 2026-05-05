Оставлять питомцев в машине в жару смертельно опасно — предупреждение дептранса

В департаменте транспорта напомнили, что в теплую погоду салон автомобиля нагревается за считанные минуты. Оставленное в машине животное рискует получить тепловой удар, испытать сильный стресс, обезвоживание и нехватку кислорода. Питомец может испугаться и забиться под сиденье — тогда его не заметят при эвакуации.