Оставлять питомцев в машине в жару смертельно опасно — предупреждение дептранса
В департаменте транспорта напомнили, что в теплую погоду салон автомобиля нагревается за считанные минуты. Оставленное в машине животное рискует получить тепловой удар, испытать сильный стресс, обезвоживание и нехватку кислорода. Питомец может испугаться и забиться под сиденье — тогда его не заметят при эвакуации.
