«Ъ»: на яйца категории С1 предложили ввести ценовую вилку
Участники птицеводческого рынка выступили с инициативой установить в России минимальные и максимальные цены на яйца категории С1. Обсуждение ведется с регуляторами и отраслевыми союзами, сообщает «Коммерсантъ». Как отмечают эксперты, торговые сети нередко формируют закупочные цены ниже себестоимости, а наценка в рознице может достигать 25-35%. Предполагается, что ценовая вилка будет действовать как на этапе закупки, так и в рознице — по аналогии с регулированием алкогольного рынка.

Участники птицеводческого рынка выступили с инициативой установить в России минимальные и максимальные цены на яйца категории С1. Обсуждение ведется с регуляторами и отраслевыми союзами, сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что ценовая вилка будет действовать как на этапе закупки, так и в рознице — по аналогии с регулированием алкогольного рынка. Производители рассчитывают, что мера поможет стабилизировать цены и защитить их от давления со стороны ритейлеров.

По данным участников рынка, летом закупочные цены на яйца могут снижаться вдвое из-за сезонного роста производства и падения спроса. При этом издержки птицефабрик остаются высокими, что приводит к снижению рентабельности.

Как отмечают эксперты, торговые сети нередко формируют закупочные цены ниже себестоимости, а наценка в рознице может достигать 25-35%.

Согласно данным Росстата, в марте 2026 года средняя розничная цена яиц в России составила 113,8 рубля за десяток, увеличившись всего на 3% в годовом выражении. На этом фоне производители считают введение ценовой вилки необходимой мерой для балансировки рынка.