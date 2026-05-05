Согласно информации от семьи артистки, Галина Ненашева последние три месяца провела дома из-за проблем со здоровьем и не могла вставать. Причина ее смерти пока не раскрыта, однако известно, что у нее была сердечная недостаточность. Галина Ненашева родилась в 1941 году в Онеге Архангельской области. Свою карьеру она начала в 1958 году в хоре Челябинского оперного театра, после чего выступала на драматической сцене и в оперетте. Певица прославилась исполнением русских народных песен, романсов и произведений как отечественных, так и зарубежных композиторов.

На 86-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Галина Ненашева. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своих социальных сетях.

