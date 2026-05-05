ЕС создаст новый альянс с Украиной по беспилотникам

Ожидается, что альянс будет запущен в ближайшие месяцы. Приём заявок на участие в качестве учредителей открыт. Отмечается, что их отберут из числа тех, у кого есть опыт в оборонной индустрии дронов ЕС и Украины. Целью альянса объявлено «содействие текущим европейским усилиям по созданию всеобъемлющего потенциала в области беспилотников и противодействия им».

Об этом 5 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

