15% рязанцев пожалели, что советовались с ИИ в личных вопросах — исследование

Почти половина рязанцев хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советами по личным вопросам. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса экономически активного населения. По данным исследования, 48% опрошенных просили у нейросетей рекомендации по отношениям, здоровью, карьере или психологии. Чаще всего к ИИ обращаются молодые люди до 35 лет — 62%. Среди респондентов 35-45 лет таких 38%, а среди старше 45 — 31%. При этом 45% не жалеют о принятом решении, а 15%, напротив, признались, что пожалели. Каждый четвертый респондент игнорирует советы ИИ.

Почти половина рязанцев хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советами по личным вопросам. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса экономически активного населения.

По данным исследования, 48% опрошенных просили у нейросетей рекомендации по отношениям, здоровью, карьере или психологии. Чаще всего к ИИ обращаются молодые люди до 35 лет — 62%. Среди респондентов 35-45 лет таких 38%, а среди старше 45 — 31%.

Женщины немного чаще пользуются такими сервисами: 50% против 46% мужчин. Также активнее к ИИ обращаются рязанцы с доходом до 100 тысяч рублей — 55% против 41% среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч.

Следуют рекомендациям нейросетей около 60% пользователей. При этом 45% не жалеют о принятом решении, а 15%, напротив, признались, что пожалели. Каждый четвертый респондент игнорирует советы ИИ.

Как показал анализ комментариев, чаще всего рязанцы задают нейросетям вопросы о здоровье: просят помочь с расшифровкой анализов, планом лечения или выбором врачей. Также популярны темы внешности, отношений, карьеры и финансов.