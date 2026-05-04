За выходные на дорогах Рязанской области выявлено 978 нарушений ПДД, 19 водителей были пьяны

За прошедшие праздничные и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия и выявили 978 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Из них 19 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 6 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования по требованию полицейских, в отношении них составлены административные материалы. Еще 12 человек сели за руль пьяными повторно.

Также зафиксированы 8 нарушений со стороны пешеходов, 18 водителей управляли машинами, не имея прав. 9 нарушений связаны с неправильной перевозкой детей.