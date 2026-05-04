Юрист напомнил школьникам о штрафах за списывание на ЕГЭ

Списывание на ЕГЭ с использованием гаджетов и других методов может повлечь за собой административную ответственность и аннулирование результатов экзамена. Об этом сообщил адвокат Антон Ключко, передает «Газета. ру».

По его словам, наиболее распространенными мерами наказания являются штрафы до 5 тысяч рублей или предупреждения.

«За списывание на ЕГЭ могут привлечь к административной ответственности. И неважно, использовались ли какие-то устройства или нет», — подчеркнул Ключко.

Он также отметил, что в случаях использования специальных технических средств возможны более серьезные последствия. Кроме того, адвокат предупредил, что использование или хранение устройств для скрытой передачи информации может повлечь за собой уголовную ответственность.

Эксперт призвал участников экзамена быть внимательными и соблюдать правила, чтобы избежать негативных последствий.