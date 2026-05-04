Власти ответили на вопрос об отключении отопления в Рязани
Власти ответили на вопрос об отключении отопления в Рязани. Комментарий горадминистрации опубликован в соцсетях. «Планируем отключить отопление с 6 мая», — написали в мэрии. Также там отметили, что следят за погодой и готовят распоряжение о завершении отопительного сезона.
Напомним, после резкого потепления в региона, жители потребовали отключить отопление.
Известно, что отопительный сезон в Сасовском округе закончится 5 мая.