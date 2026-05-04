В Старожиловском округе пройдет бесплатная вакцинация животных

Старожиловская райветстанция объявила о выездной вакцинации домашних животных против бешенства. Прививки сделают бесплатно. 5 мая ветеринары будут работать в селе Столпцы и деревне Шелковая с 09:00. 6 мая — в селах Никитинское, Киселево и деревнях Ромоданово, Хрущево-Тырново, также с 09:00.